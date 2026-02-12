 В Баку открылась выставка известной венгерской художницы по гобеленам Жужи Перели – ФОТО | 1news.az | Новости
В Баку открылась выставка известной венгерской художницы по гобеленам Жужи Перели – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:10 - Сегодня
В Баку открылась выставка известной венгерской художницы по гобеленам Жужи Перели – ФОТО

11 февраля в Азербайджанском национальном музее ковра состоялась церемония открытия персональной выставки известной венгерской художницы по гобеленам Жужи Перели «Взгляд за грань достоверного».

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджанской Республике Тамаш Йожеф Торма и комиссар венгерского правительства Петер Хоппал выступили на мероприятии, подчеркнув вклад Ж.Перели в современное искусство гобелена и многогранность ее творчества. Также было отмечено, что выставка служит укреплению культурных связей между Азербайджаном и Венгрией.

Затем было продемонстрировано видеообращение художницы к гостям, а тарист Ибрагим Бабаев исполнил музыкальную композицию.

На выставке представлено 29 произведений, отражающих мировоззрение, творческий потенциал и высокий уровень профессионального мастерства художницы, считающейся одной из ведущих представительниц текстильного искусства.

В гобеленах, созданных с использованием синтеза шелка, шерсти и хлопка, автор органично соединяет такие темы, как взаимоотношения человека и природы, вселенная, время, память, вечность и другие, с мифологическими образами и абстрактными мотивами. Ее работы, отличающиеся глубоким философским содержанием, безупречной композицией и богатой цветовой палитрой, сохраняют классические традиции европейского гобелена и одновременно расширяют границы этого вида искусства за счет применения новых материалов, техник и инновационных творческих подходов. Гобелены Ж.Перели выступают посредником между материальным и нематериальным мирами и передают зрителю эмоции и духовные реальности, которые трудно выразить словами посредством символов. Эти качества придают произведениям художницы, занимающей особое место в современном искусстве гобелена, индивидуальность и бессмертие.

В 2001 году Ж.Перели стала первой иностранной художницей, представившей персональную выставку в Обюссоне (Франция), считающемся центром искусства гобелена. Ее произведения хранятся в музеях и частных коллекциях в различных странах мира.

Выставка организована Азербайджанским национальным музеем ковра, Министерством культуры и инноваций Венгрии и Художественным фондом Габора Ковача и вносит значительный вклад в развитие межкультурного сотрудничества и продвижение современных тенденций в текстильном искусстве.

Выставка продлится до 28 февраля 2026 года.




