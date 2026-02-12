Президента SOCAR встретился с председателем Конференции президентов крупнейших еврейских организаций США - ФОТО

Подписание "Хартии о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана и США" внесет важный вклад в развитие сотрудничества в энергетическом секторе.

Как говорится в сообщении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это было заявлено в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с делегацией во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

"На встрече с удовлетворением были отмечены успешные связи Азербайджана с Израилем и США в различных областях, включая энергетический сектор. Подчеркивалось, что подписание "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки" внесет важный вклад в развитие сотрудничества в энергетическом секторе", - говорится в информации.

Также состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых SOCAR совместно с американскими компаниями.

Кроме того, на встрече было подчеркнуто, что Израиль является одним из основных экспортных рынков азербайджанской нефти, а также обсуждены проекты SOCAR в этой стране. В частности, в 2025 году SOCAR приобрела 10%-ю долю в газовом месторождении "Тамар" и получила лицензию на бурение на новом участке месторождения "Левиафан" совместно с BP и израильской компанией NewMed.

Стороны также обсудили вопросы энергетического перехода, цифровизации, развития человеческого капитала и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.