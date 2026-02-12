 Оверчук анонсировал переговоры о восстановлении двух участков ж/д Армении | 1news.az | Новости
Оверчук анонсировал переговоры о восстановлении двух участков ж/д Армении

First News Media17:22 - Сегодня
Москва и Ереван начнут переговоры о восстановлении двух участков железных дорог Армении, связанных с Азербайджаном и Турцией.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"В соответствии с обращением армянской стороны и исходя из дружеских братских чувств к народу Армении, в Российской Федерации принято решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджанской Республики в районе [села] Ерасх, а также с железными дорогами Турецкой Республики в районе населенного пункта Ахурян", - отметил он.

По словам вице-премьера, общая протяженность подлежащих восстановлению железнодорожных участков составляет примерно 1,6 км и 12,4 км. Как ожидается, в ходе переговоров будут определены технические, финансовые и иные модальности реализации указанного проекта. "Мы высоко ценим доверие к российскому опыту, компетенциям и технологиям, которое вновь продемонстрировала армянская сторона, обратившись к России, - продолжил Оверчук. - Восстановление указанных участков обеспечит Российской Федерации возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана, Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана".

По словам зампредседателя кабмина РФ, для решения этой большой задачи ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе, в том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии. "Укрепление транспортно-логистической связанности на Кавказе критически важно для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи", - резюмировал он.

Оверчук подчеркнул, что Россия "последовательно и системно продолжает работать над разблокированием всех экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа". "В конце 2025 года впервые с 1991 года было возобновлено железнодорожное движение между Российской Федерацией и Республикой Армения через территории Азербайджанской Республики и Грузии. Открытие прямого железнодорожного сообщения между нашими странами создало лучшие конкурентные условия для продвижения российских товаров на внешние рынки и способствует укреплению взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС. Начало этих перевозок открыло возможность для дальнейшего развития транспортной связанности в регионе", - добавил он.

Источник: ТАСС

