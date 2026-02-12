В Шанхае обрушился перекресток из-за строительства метро - ВИДЕО

В Шанхае произошло обрушение еще не введенного в эксплуатацию перекрестка.

Как сообщает издание Lokmat Times, причиной инцидента стало строительство метро поблизости.

На видео, предположительно снятом уличными камерами, видно, как люди, переходящие дорогу, едва успевают отойти в сторону — центр перекрестка внезапно уходит под землю, увлекая за собой большую фуру. Инцидент случился на пересечении улиц Цисинь и Лиань над веткой метро.

По информации местных властей, никто не погиб и не пострадал. В Китае подобные происшествия иногда случаются. Несколько лет назад в Чанчуне образовался провал размером 15 на 15 метров, в который попал грузовик. А в 2018 году в Фошане обрушилась часть восьмиполосной дороги — восемь человек погибли, девятерых спасли, трое числятся пропавшими без вести.