В Азербайджане произошло землетрясение

В Исмайыллы зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 балла.

Об этом ообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно информации Бюро по исследованию землетрясений, подземные толчки были зарегистрированы в 17 км к северо-западу от станции Исмайыллы, на территории Исмайыллинского района. Землетрясение не ощущалось.

Сообщается, что подземные толчки произошли в 17:54:53 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.