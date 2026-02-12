В Сабирабаде 4 члена одной семьи отравились домашними заготовками, ребенок скончался - ФОТО

Сегодня примерно в 01:20 четыре человека (три женщины и один мужчина) с подозрением на отравление были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Ширванской центральной городской больницы.

Об этом АПА сообщили в Ширванской центральной городской больнице.

Отмечается, что пациентам был поставлен диагноз «кишечная инфекция неуточнённой вирусной этиологии».

«Пациенты были в сознании, их жизненные показатели оценивались как нормальные. Им была оказана первичная медицинская помощь. После нескольких часов наблюдения их состояние было признано стабильным, и они были выписаны домой для амбулаторного лечения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что состояние одного из пациентов — мальчика 2015 года рождения — вновь ухудшилось, и 12.02.2026 года примерно в 15:00 он был повторно госпитализирован в Ширванскую городскую центральную больницу. Врачи констатировали факт его биологической смерти.

«В настоящее время лечение остальных трёх человек продолжается в отделении скорой медицинской помощи Ширванской городской центральной больницы. Их состояние оценивается как стабильное», — подчёркивается в информации.

В Сабирабаде 11-летний ребенок скончался от пищевого отравления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, минувшей ночью четверо членов одной семьи - жители села Сараханбейли Сабирабадского района - обратились в больницу города Ширван с подозрением на пищевое отравление.

После промывания желудка члены семьи были отпущены домой, однако состояние Гусейна Джаваншир оглу Джафарова (2015 г. р.) резко ухудшилось, и его повторно доставили в медицинское учреждение. По сообщению из больницы, сегодня около 15:00, когда ребенка привезли в медучреждение, была констатирована его догоспитальная смерть.

По предварительной информации, причиной отравления семьи могли стать домашние овощные консервы.

По факту ведется расследование.