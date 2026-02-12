 На суде по делу Кямрана Асадова были допрошены свидетели | 1news.az | Новости
На суде по делу Кямрана Асадова были допрошены свидетели

First News Media19:00 - Сегодня
На суде по делу Кямрана Асадова были допрошены свидетели

Состоялся судебный процесс по уголовному делу, возбуждённому в связи с незаконным проносом технических средств на выпускные и вступительные экзамены.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Гянджинском городском суде под председательством судьи Эльчина Мамедова обвиняемый - эксперт в сфере образования Кямран Асадов подал ходатайство.

Кямран Асадов попросил суд учесть проблемы со здоровьем, то, что его супруга страдает сахарным диабетом, а на его иждивении находятся трое малолетних детей, и освободить его под домашний арест.

Позже другой обвиняемый Гюндуз Аббасов также подал ходатайство о применении меры пресечения в виде домашнего ареста.

Государственный обвинитель попросил не удовлетворять оба ходатайства.

Ходатайства удовлетворены не были.

Затем дали показания свидетели.

Процесс продолжится 19 февраля.

Отметим, в информации пресс-службы Генеральной прокуратуры говорится, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было продолжено предварительное расследование в связи с информацией, поступившей из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в Службу государственной безопасности об оказании незаконной помощи лицам, участвовавшим во вступительных и выпускных экзаменах в 2025 году, в нарушение «Правил приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики».

В ходе предварительного следствия возникли основания для подозрения в том, что Аббасов Гюндуз Яшар оглу, осуществлявший частную предпринимательскую деятельность в сфере подготовки абитуриентов в виде курсов, незаконно изготавливал технические средства для тайного получения (и передачи) информации, предназначенные для помощи на вступительных и выпускных экзаменах, а также, вступив в преступный сговор с Кямраном Асадовым, установил эти устройства на 15 абитуриентах и тем самым оказал им незаконную помощь во время экзаменов.

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что Гусейнов Санан Расим оглу без получения специального разрешения, в нарушение требований соответствующих нормативно-правовых актов, втайне осуществил продажу на территории города Сумгайыт 31 единицы технических средств, предназначенных для скрытого получения информации и которые могут использоваться ограниченным кругом лиц.

На основании собранных доказательств Г.Аббасову были предъявлены обвинения по статьям 302.3 (незаконная продажа и приобретение с целью продажи технических средств, предназначенных для тайного получения информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, К.Асадову – по статьям 302.3 и 32.5, 308.1 УК АР (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями), Санану Гусейнову – по статье 302.3 того же Кодекса. На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении Г.Аббасова была избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении других лиц — по решению следственного органа — меры пресечения, не связанные с арестом.

Предварительное следствие по уголовным делам завершено, и материалы направлены для рассмотрения в соответствующие суды.

Отмечено, что Кямран Асадов и ранее привлекался к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре по статьям 178.2.4 и 310 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, дело было передано в суд и решением суда от 18.02.2015 года он был приговорён к выплате штрафа (дополнительное наказание) и 2 годам исправительных работ (основное наказание) с удержанием 15 % заработка в пользу государства.

На суде по делу Кямрана Асадова были допрошены свидетели

На суде по делу Кямрана Асадова были допрошены свидетели

