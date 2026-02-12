В центре Баку автомобиль протаранил светофор - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом МВД распространил информацию о дорожно-транспортном происшествии, зафиксированном на пересечении улиц 28 Мая и Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку.

Как передает 1news.az, согласно сообщению, легковой автомобиль попал в аварию, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Пытаясь резким маневром избежать столкновения с другим транспортным средством, выехавшим на перекресток, водитель потерял управление и врезался в светофор.

В результате удара один светофорный объект был полностью выведен из строя. В настоящее время специалисты ЦИУТ приступили к ремонтно-восстановительным работам по замене поврежденной конструкции.

Для справки отметим, что за прошлый год на проспектах и улицах столицы в результате 55 ДТП светофорам был нанесен серьезный ущерб или они были полностью приведены в негодность. По всем подобным фактам приняты необходимые меры.