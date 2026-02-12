Пашинян ждет от зарубежных посольств снятия запрета на посещение приграничья с Азербайджаном

Действующие в Армении посольства должны прекратить призывать своих граждан не посещать приграничные районы страны, сказал в ходе заседания правительства премьер Никол Пашинян.

Премьер не уточнил, о посольствах каких стран идет речь, однако чаще всего такие сообщения распространяют западные посольства.

По его словам, в прошлые годы некоторые посольства постоянно уведомляли граждан, чтобы они избегали посещения приграничья, в частности Сюникской области.

"Господин Мирзоян (глава МИД, ред.), нужно работать этими посольствами, чтобы они не продолжали это делать по инерции", - сказал Пашинян.

По его словам, в международных докладах Армения указывается как безопасная страна с точки зрения уровня преступности. Об этом свидетельствуют и данные 2025 г.

Отметим, что ряд иностранных посольств на протяжении многих лет периодически предупреждают граждан воздерживаться от поездок в приграничные районы с Азербайджаном.

Источник: Sputnik Армения