Украина обсудила с ЕС усиление санкций против России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас и обсудил три ключевых вопроса для Украины.

Об этом Сибига сообщил в «X».

По его словам, первой темой обсуждения стали усилия по достижению мира и пути их ускорения при участии США и ЕС.

Вторым вопросом стало усиление санкций против России, в частности принятие 20-го пакета санкций.

«В частности, мы обсудили скорейшее принятие сильного 20-го пакета, запрет на морские перевозки для «теневого флота» России, а также введение запрета на въезд для лиц, причастных к агрессии России против Украины», — написал Сибига.

Еще одной обсуждавшейся темой было членство Украины в ЕС как ключевая гарантия безопасности как для самой Украины, так и для всей Европы.

Министр подчеркнул, что Киев готов завершить всю необходимую работу в максимально сжатые сроки.

Источник: АПА