Румыния, Украина и Молдова договорились сотрудничать в кибербезопасности

Министры иностранных дел Румынии, Украины и Молдовы подписали в Мюнхене заявление об укреплении взаимодействия в области энергетической и кибернетической безопасности. Об этом сообщил румынский МИД.

Глава МИД Румынии Оана Цою информировала участников конференции в Мюнхене о намерении трех стран заключить соглашение о взаимодействии в области кибернетической безопасности. Документ вступит в силу после подписания позднее в этом месяце.

Цою подняла вопрос о положении румыноязычных сообществ на Украине, подчеркнув "важность обеспечения образования на родном языке <...> и необходимость продолжения начатых переговоров на уровне министерств образования, чтобы окончательно согласовать вопрос до реализации намеченных реформ в 2027 году".

Как передавал ранее телеканал Digi24, власти Украины решили закрыть 16 из 20 лицеев с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области к началу 2027 года.