В Германии произошло очередное дерзкое ограбление банка

В Германии трое неизвестных проникли в хранилище Volksbank и ушли незамеченными - преступление произошло в середине дня, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Штур в федеральной земле Нижняя Саксония.

Сообщается, что полиция ищет трех неизвестных мужчин в голубой спецодежде. Преступники сбежали, объем украденного неизвестен, а многие клиенты беспокоятся из-за своих сбережений.

Представитель местной полиции Томас Гиссинг уточнил, что во время обеденного перерыва в пятницу неизвестные проникли в подвал банка, где находится хранилище, через световую шахту и вскрыли 14 ячеек.

Отмечается, проникновение было обнаружено только после того, как ряд сотрудников пожаловались на плохое самочувствие - выяснилось, что грабители распылили в подвале неизвестное вещество.