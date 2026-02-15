«Зал дышит, и мы это чувствуем»: Александр Рапопорт о магии бакинской сцены

«Бакинская сцена потрясающая, зритель потрясающий, зал дышит, мы это чувствуем. У нас абсолютный контакт с залом».

Об этом сказал в интервью 1news.az заслуженный артист России Александр Рапопорт на премьере «Мастера и Маргариты» состоявшемся на сцене дворца имени Гейдара Алиева.

По словам заслуженного артиста, он дружит с Баку много лет: «У меня здесь много друзей. Я здесь часто бываю. Мне здесь все нравится. Так что собираюсь быть еще».

Говоря о роли Воланда, которого он играет Александр Рапопорт отметил, что это не просто Сатана. Это Сын Божий, падший ангел. И он никого не убил — он просто предупреждает: «Поэтому играть мне приятно, радостно. Это большая удача, что такая роль на меня снизошла. Очень многие актеры ждут подобной роли, но она не приходит. А вот ко мне — пришла».