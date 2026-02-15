В Баку прошло совещание по пожарной безопасности в отелях в рамках подготовки к WUF13 - ФОТО

Государственная служба пожарного надзора МЧС провела совещание в связи с подготовкой к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству ООН (WUF13), которая пройдёт в Баку.

Как сообщает 1news.az, встреча была посвящена обеспечению пожарной безопасности в гостиницах.

В мероприятии приняли участие представители Государственной службы пожарного надзора и Государственной службы пожарной охраны МЧС, Агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору, Государственного агентства по туризму, Азербайджанского туристического бюро, а также представители гостиниц.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость надёжного обеспечения пожарной безопасности в отелях и поддержания исправного состояния лифтов и других подъёмных механизмов, проведён обмен мнениями по теме.

Также участникам наглядно продемонстрировали правила использования первичных средств пожаротушения и ответили на вопросы.