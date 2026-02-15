 Юлия Такшина: «Для меня большая честь выступать перед таким чудесным зрителем в Баку» | 1news.az | Новости
Юлия Такшина: «Для меня большая честь выступать перед таким чудесным зрителем в Баку»

Фаига Мамедова23:52 - 15 / 02 / 2026
Юлия Такшина: «Для меня большая честь выступать перед таким чудесным зрителем в Баку»

«Ой, у вас чудесный зритель в Баку, великолепный зал! Для меня большая честь выступать на такую огромную аудиторию».

Об этом сказала в интервью 1news.az актриса Юлия Такшина на премьере «Мастера и Маргариты» состоявшемся на сцене дворца имени Гейдара Алиева.

Говоря о своей героине, актриса подчеркнула, что Маргарита пожертвовала жизнью и свободой - буквально всем - во имя чувств.: «Маргарита - символ абсолютной женской силы. Она ради любви отдала всё, что у нее было в жизни».

По словам Юлии Такшиной, вся постановка пропитана мистикой, а переломным моментом становится встреча с Азазелло, который открывает дверь в иной мир, куда героиня входит не раздумывая. Последующий бал, воссоединение с Мастером и их финальное отравление - всё это, как отмечает актриса, крайне непростые в исполнении сцены.

Рассуждая о мистической репутации произведения, Юлия Такшина упомянула, что с ней самой ничего странного не происходило. Будучи человеком верующим, перед началом репетиций она сходила в церковь. Однако актриса добавила: «Многие наши ребята через кое-что прошли, скажем так. Можно связать это с участием в спектакле, а можно списать на простые совпадения».

