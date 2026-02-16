История ветерана войны, чей спор с «Азеригаз» может попасть в Книгу Гиннесса

Слесарь ПО «Азеригаз», ветеран Первой Карабахской войны Ахмед Рахманов готовит заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Причина необычна: мужчина уже в четвертый раз через суд доказывает незаконность своего увольнения из одной и той же организации.

Нам удалось побеседовать с самим Ахмедом Рахмановым и из первых уст узнать о его необычной истории.

Как рассказал 1news.az А.Рахманов, он работает в системе «Азеригаз» с 1996 года. По его словам, спокойная трудовая деятельность для него закончилась, когда он начал открыто протестовать против нарушений закона внутри системы.

Первое серьезное столкновение с руководством произошло в 2014 году. По его словам, под видом «структурных изменений» был сокращен штат слесарей, включая Ахмеда Рахманова и еще двух ветеранов войны. «При проведении сокращений руководство ведомства нарушило Трудовой кодекс. В нем четко указано, что члены семей шехидов, инвалиды войны и лица других льготных категорий имеют преимущественное право на сохранение рабочего места - сокращать таких сотрудников запрещено. Уволив инвалидов, руководство наняло на наши места других людей. Нам поставили условие: если мы не напишем заявление «по собственному желанию» с выплатой компенсации в размере пяти окладов, нас уволят принудительно, выплатив лишь один оклад. Я отказался подписывать такое заявление, за что и был незаконно освобожден от занимаемой должности. К счастью, суд восстановил наши законные права», - вспоминает А.Рахманов.

Тогда Хатаинский районный суд признал действия работодателя незаконными, и в 2015 году слесарь вернулся к работе, получив компенсацию за год вынужденного прогула.

По его словам, второй этап противостояния начался в 2019 году. Очередная реорганизация привела к уменьшению числа работников в оперативных группах, что, по мнению А.Рахманова, создало угрозу жизни рабочих. Дело в том, поясняет он, что работа в одиночку на газовых линиях высокого давления запрещена правилами техники безопасности: для спуска в колодец требуется группа минимум из трех человек. «Я выразил протест: обратился в Государственную инспекцию труда и Министерство по чрезвычайным ситуациям. В ответ руководство, сославшись на мою инвалидность, вывело меня из сменного графика и перевело на восьмичасовой режим с иным принципом работы - притом, что должность называлась так же. Я снова пошёл в суд - и выиграл. Не только из-за того, что увольнение само по себе было незаконным, но и потому, что «Азеригаз» с 2015 года не выплачивал некоторым категориям работников положенный коэффициент за тяжёлый труд, и моя профессия была переведена в разряд «простых». Отстранить от такой работы человека с инвалидностью непросто: одного желания мало, работодатель обязан соблюсти множество норм, чтобы его действия считались законными», - сказал А.Рахманов.

Третье увольнение, вспоминает он, случилось в 2023 году. К тому моменту Ахмед Рахманов уже досконально изучил трудовое право и стал соучредителем НПО «Независимый профсоюз».

«После полутора лет судебных разбирательств, в марте 2025 года, меня восстановили в должности, и я вернулся на сменный график в Насиминский районный департамент газовой эксплуатации города Баку», - рассказал А.Рахманов. Однако спустя всего шесть месяцев его сократили вновь.

«Плохие привычки усваиваются быстро, - иронизирует он с горькой усмешкой. - Говорят ведь: «Лиха беда начало». Спустя время руководство «Азеригаз» снова решило «осчастливить» меня очередным увольнением».

Всего через полгода после судебного восстановления в должности, Бакинское региональное управление газовой эксплуатации вновь сократило своего работника: «Но это лишь часть проблемы. Под видом структурных реформ газовое хозяйство доведено до такого состояния, что сегодня любой слесарь, спускаясь в колодец для устранения аварии в центре Баку, вынужден нарушать закон. Во-первых, он работает один, хотя по технике безопасности, под которой мы расписываемся каждое утро, для таких работ требуется группа из, как минимум, трех человек. Один должен перекрывать движение, второй - спускаться, а третий - подстраховывать напарника с помощью предохранительного пояса, чтобы в случае опасности вовремя извлечь его на поверхность».

По словам А.Рахманова, именно этот юридический прецедент - четыре последовательных восстановления одного сотрудника в одной организации – и стал поводом для обращения в международный справочник.

«На днях я связался с представительством Книги рекордов Гиннесса для подачи заявки. Сейчас собираю необходимые доказательства и документы, чтобы официально зарегистрировать этот «рекорд»», - резюмирует Ахмед Рахманов.

Для прояснения ситуации мы обратились в ПО «Азеригаз».

В ведомстве нам рекомендовали направить в адрес структуры официальный запрос, пообещав предоставить ответ в установленном порядке.

Мы, в свою очередь, после получения официального ответа, проинформируем о нем наших читателей.