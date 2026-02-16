Глава TƏBİB Вугар Гурбанов освобожден от занимаемой должности - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Решением Наблюдательного совета юридического лица публичного права «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB) Вугар Джаваншир оглу Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB.

Другим решением Наблюдательного совета временное исполнение обязанностей исполнительного директора TƏBİB возложено на Анара Исрафилова.

