Беременность без женщины: Европа официально отвергла биологию - жесткая оценка Турала Гянджали

Мир вступает в этап, при котором меняются не только основы международного права и системы отношений, но и фундаментальные представления о природе человека и его предназначении.

С таким комментарием выступил депутат Милли Меджлис Турал Гянджали, оценивая итоги голосования в Европейский парламент, в ходе которого не была принята поправка, утверждавшая, что забеременеть могут исключительно биологические женщины.

«Поправка, утверждавшая, что забеременеть могут только биологические женщины, не была принята в Европейском парламенте. Против неё проголосовали 233 депутата, “за” — 200, ещё 107 воздержались. Тем самым европейские парламентарии фактически поддержали позицию о возможности беременности и вне рамок понятия “биологическая женщина”», — написал депутат в Facebook.

По его словам, происходящее свидетельствует о глубинных изменениях в современном мире. «В условиях формирующегося нового мирового порядка мы становимся свидетелями не только пересмотра основ международного права и системы отношений, но и трансформации базовых представлений о природе человека, его предназначении и фундаментальных понятиях, лежащих в основе человеческой цивилизации», — отметил он.

Таким образом, Европарламент отклонил поправку, указывавшую на биологическую невозможность беременности у мужчин. Принятый документ, как отмечается, предполагает полное признание мужчин, идентифицирующих себя как женщин, в рамках соответствующих формулировок.