Стратегическое партнерство на высоте: Баку и Белград формируют новую архитектуру сотрудничества

Азербайджан и Сербия выводят стратегическое партнерство на новый уровень – лидеры двух стран Ильхам Алиев и Александар Вучич закрепляют курс на углубление политического диалога, энергетического союза и масштабных инвестиционных проектов.

От совместного строительства газовой электростанции и расширения поставок газа до координации на международных площадках - Баку и Белград демонстрируют готовность превратить взаимную поддержку в конкретные экономические и геополитические результаты, формируя новую архитектуру сотрудничества.

Потенциал для развития сотрудничества по-настоящему масштабен и охватывает практически все ключевые сферы - от энергетики, промышленной кооперации, аграрного сектора до цифровой экономики, транспорта и гуманитарных обменов. Речь идет не просто о наращивании товарооборота, а о формировании устойчивых производственных цепочек, совместных инвестиционных платформ и технологического партнерства, способного обеспечить долгосрочный экономический эффект для обеих стран.

Практическим подтверждением серьезной нацеленности на долгосрочное и системное взаимодействие стал переход к новому институциональному формату сотрудничества. В рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию 15 февраля в Белграде состоялось первое заседание Совета стратегического партнерства между двумя странами - площадки, призванной обеспечить координацию ключевых направлений двусторонней повестки, придать дополнительный импульс совместным проектам и вывести азербайджано-сербский диалог на качественно новый уровень.

Наглядным выражением курса на углубление стратегического партнерства стали конкретные документы, охватывающих основные сферы сотрудничества. Подписанные меморандумы между профильными ведомствами охватывают экономическую координацию, развитие медиа и коммуникаций, культурные программы на 2026–2030 годы, сотрудничество в сфере молодежной политики и спорта, а также взаимодействие в сфере систем обязательного медицинского страхования. Также стороны закрепили сотрудничество в области пищевой безопасности, что открывает возможности для расширения аграрной торговли и обмена технологиями. Крайне важное значение имеет соглашение о проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией в Сербии - флагманский проект, который не только усилит энергобезопасность дружественной страны, но и придаст новый импульс инвестиционному взаимодействию.

Этот пакет документов отражает комплексный характер азербайджано-сербского диалога. Такие точечные инициативы формируют разветвленную инфраструктуры партнерства, где стратегические экономические проекты дополняются гуманитарными и социальными направлениями, создавая устойчивую основу для долгосрочного сближения двух государств.

«Наше сотрудничество развивается во всех сферах жизни. По сравнению с 2012 годом торговый оборот в сфере услуг вырос в 16 раз - не на 16 процентов, а в 16 раз. Кроме того, благодаря стратегическому партнерству мы установили с Азербайджаном новые, максимально тесные связи», - эти слова Президента Сербии отражают реальные результаты сегодняшних достижений.

Приведенные цифры - не просто статистика, а результат долгосрочной деятельности обеих стран, направленной на углубление отношений и диверсификацию сотрудничества. Показатель роста говорит о качественном скачке в отношениях и подтверждает, что совместные усилия дали конкретные плоды. И что особенно важно - это далеко не предел, а лишь начало нового этапа в двустороннем сотрудничестве.

Эти достижения – плоды целенаправленной работы, но лидеры ясно дают понять: останавливаться на достигнутом нельзя. «Меня не всегда устраивают наши темпы. Мы должны работать с полной отдачей, ускорять все процессы. По сравнению с предыдущим периодом мы смогли сделать больше и добились хороших результатов», - сказал Александар Вучич.

Так что, Азербайджан и Сербия уже смотрят вперед, планируя новые инициативы и проекты, которые откроют возможности для бизнеса, инвестиций и культурного обмена. «Мы обсудили участие в инвестиционном форуме, который пройдет в сентябре в Азербайджане. До этого я совершу визит в Азербайджан. Верю, что это станет возможностью для наших бизнес-кругов, банкиров и представителей посетить Азербайджан. Это также станет возможностью для нашей страны наилучшим образом представить свою выставку EXPO. Потому что, в то время до ее проведения останется всего несколько месяцев. Это мероприятие станет крупнейшим событием в Сербии в 2027 году, и оно чрезвычайно важно для нас. Мы благодарны Азербайджану за подтверждение своего участия в EXPO 2027, и я уверен, что они представят свою прекрасную страну наилучшим образом здесь, в Белграде, в 2027 году», - сказал сербский лидер.

По его словам, широкое поле для экономического сотрудничества видится в сфере сельского хозяйства: «Когда я впервые попробовал помидоры и огурцы, выращенные в поселке Зира в Азербайджане, а еще раньше – продукцию из особого региона Азербайджана - Нахчывана, они мне очень понравились. Мне они очень нравятся, и я слышал, что по сравнению с продукцией, поступающей из других мест, Азербайджан поставляет товары со значительной скидкой. Мне интересно, возможно ли предложить нашему народу эту продукцию по такой низкой цене?! Если лица, сидящие в правительстве, не задумывались об этом, им следует об этом подумать. Я обращаюсь к ним, с тем чтобы они решили вопрос обеспечения граждан качественными товарами от наших азербайджанских друзей по более доступной цене. В то же время и мы должны таким же образом предлагать свою продукцию. Пока этого не происходит. Уверен, что мы тоже могли бы поставлять в Азербайджан много продукции».

Азербайджанский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что отношения двух стран укрепляются во всех сферах: политической, экономической и энергетической, «а сегодняшние соглашения - это лишь начало». «Мы будем работать над совместными проектами, которые помогут не только нашим странам, но и всему региону, обеспечивая энергетическую безопасность и создавая новые возможности для взаимных инвестиций», - заявил Президент Ильхам Алиев.

На энергетических договоренностях остановимся подробней. Как отметил сербский лидер, начинается эра электроэнергии, «и нам нужно больше источников электроэнергии». «Мы должны производить больше электроэнергии. У Азербайджана будет электроэнергия, измеряемая гигаваттами. Но вопрос в том, будут ли необходимые линии электропередачи для ее импорта?! Мы достигли с азербайджанской стороной соглашения по важным вопросам. Сегодня сербская газовая компания и SOCAR провели переговоры по этой теме, подписано соглашение о сотрудничестве. Мы постараемся решить каждый вопрос за два-три месяца, чтобы сразу после этого можно было подготовить проектную документацию и начать строительство, которое займет более двух лет. Верим, что газовую электростанцию мы откроем к 2029 году», - сказал он.

Раскрывая технические детали нового проекта, сербский лидер отметил, что проект предполагает строительство газовой электростанции производственной мощностью 500 мегаватт, причем азербайджанские и сербские компании выполнят по 50% работ, что, по его словам, «будет хорошим примером». «Были выбраны три площадки вокруг города Ниш. Речь идет о чистой энергии. Европейский Союз также признает это. Словом, строительство планируется проводить либо в Трупале, либо в Крушеваце, либо в Нишка-Бане. Однако считаю Крушевац самым подходящим местом».

«Президент Алиев пообещал мне, что лично займется этим вопросом. Возможно, вы не поверите, но за двухлетний период они смогли создать общие мощности по производству электроэнергии в 1890 мегаватт», - подчеркнул Александар Вучич.

Глава Азербайджанского государства подчеркнул стратегическую значимость проекта и его долгосрочные перспективы. Он отметил, что его реализация будет под контролем обоих лидеров. В то же время он указал, что процесс создания этой электростанции опирается на существующие в Сербии инвестиционные возможности: «Потому что, если бы инвестиционный климат был неблагоприятным, Сербия не была бы столь привлекательной для иностранных инвесторов. Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции». В целом, отношения с Сербией в энергетической сфере сейчас развиваются в многопрофильном формате, заявил азербайджанский лидер: «Некоторое время назад мы начали экспортировать природный газ в Сербию и сегодня приняли решение увеличить объемы экспорта. Теперь Сербия, преобразуя экспортируемый газ в электроэнергию, добьется получения чистой электроэнергии. Это создаст возможности как для сербского рынка, так и для будущего экспорта. Сегодня экспортный потенциал Азербайджана в энергетической сфере равен 2 гигаваттам. Эта цифра будет расти, потому что в настоящее время мы занимаемся строительством большого количества электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, и готовы сотрудничать с Сербией в этой области».

«К 2032 году мы получим дополнительно 8 гигаватт энергетической мощности, большая часть которой пойдет на экспорт. Для этого нам необходимы новые и более емкие возможности трансмиссии, потому что основным направлением нашего экспорта является европейское пространство», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Высказывания лидеров не просто отражают стремление к углублению сотрудничества, они демонстрируют осознанный выбор двух государств в пользу долгосрочного стратегического партнерства, основанного на взаимном уважении и совпадении ключевых национальных интересов.

Александар Вучич: «Договоренности и постоянная поддержка налицо. Даже в самых сложных вопросах Сербия была на стороне Азербайджана, они тоже оказывали нам поддержку. Так будет и в будущем. Мы решили очень сложные вопросы. Мы полностью верим словам Президента Алиева. Думаю, он с такими же искренними чувствами относится к нашей стране. Мы будем продолжать эти отношения в том же духе».

Ильхам Алиев: «У нас есть четкие планы на будущее: укреплять наши отношения в политической, экономической и энергетической сферах, поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга на международных платформах в рамках международных организаций, реализовывать совместные инвестиционные проекты, использовать новые возможности в энергетическом и транспортном секторах и, заглядывая вперед, сформировать более сильную синергию».

Как видно, в азербайджано-сербском сотрудничестве политическая воля и экономическая прагматика органично дополняют друг друга. Устойчивость двусторонних отношений обеспечивается конкретными проектами, инвестициями и институциональными механизмами взаимодействия. Глубокая взаимная вовлеченность бизнеса, инфраструктурных операторов и стратегических отраслей формирует прочный фундамент партнерства.

Таким образом, Азербайджан и Сербия демонстрируют готовность к дальнейшей системной интеграции усилий, выстраивая модель сотрудничества, основанную на взаимной выгоде, укреплении энергетической безопасности и общей ответственности за стабильность и развитие в своих регионах.