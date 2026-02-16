В Баку приостановлена деятельность известного ресторана - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать необходимые меры в рамках своих полномочий по обеспечению пожарной безопасности на территории страны.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в рамках данных мероприятий Госслужбой пожарного надзора была проведена проверка в ресторане «Yuxa», расположенном по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Алишера Навои, 33. В ходе проверки были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства. Было установлено, что в сложившейся ситуации любой возможный пожар может мгновенно распространиться, сделав трагедию неизбежной, передает 1news.az.

Учитывая вышеизложенное, в связи с выявлением фактов грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности ресторана «Yuxa».