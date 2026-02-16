Хикмет Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и Балкан
Зангезурский коридор создает благоприятные возможности для укрепления связей между более широкими регионами Каспия/Центральной Азии и Балканами.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.
"Азербайджан и Сербия, как стратегические партнеры и развивающиеся средние державы, также играют важную роль в межрегиональном сотрудничестве - Азербайджан расположен соответственно на Южном Кавказе/в более широком Каспийском регионе, а Сербия - на Балканах. Инициатива Зангезурского коридора/TRIPP создает благоприятные возможности для укрепления связей между более широкими регионами Каспия/Центральной Азии и Балканами", - написал Гаджиев.
