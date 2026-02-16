Партия Пашиняна: Визиты представителей армянской и азербайджанской общественности продолжатся

Визиты представителей армянской и азербайджанской общественности носят взаимный характер.

Об этом на традиционных брифингах в Национальном Собрании заявил 16 февраля секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян, передает news.am.

Они, как отметил депутат, направлены на укрепление атмосферы мира. «Встречи различных представителей армянского и азербайджанского общества – как в Армении, так и в Азербайджане – будут носить последовательный характер», - подчеркнул Ованнисян.

13–14 февраля 2026 года в Армении, в городе Цахкадзор, в рамках инициативы «Мост мира» состоялся двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ, экспертного сообщества и медиа Азербайджана и Армении.

Наряду с основным составом инициативы во встрече принял участие расширенный круг представителей обеих сторон, что подтвердило приверженность инклюзивной и устойчивой платформе диалога.

Азербайджанская делегация прибыла в Армению сухопутным путем через делимитированный и демаркированный участок границы вблизи азербайджанского села Ашагы Аскипара и армянского села Воскепар, пройдя все необходимые процедуры. Этот переход был воспринят участниками как важная практическая мера по укреплению доверия и наглядное отражение постепенного процесса нормализации отношений между двумя странами.

В ходе обсуждений основное внимание было уделено текущему этапу и возможным направлениям развития армяно-азербайджанских отношений, реализации мирной повестки, поддержанной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, а также ее значению для региона.

Участники обменялись оценками изменяющейся региональной архитектуры безопасности и экономических возможностей, открывающихся в результате мирного процесса.