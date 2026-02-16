Срок сверхсрочной действительной военной службы для женщин будет сокращён с 3 лет до 6 месяцев

При приёме на сверхсрочную действительную военную службу срок первоначального контракта, заключаемого с женщинами, будет сокращён с 3 лет до 6 месяцев.

Как сообщает AПA, это отражено в предложенных изменениях в законы «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе», вынесенных на обсуждение в Комитете Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.