Минобороны Азербайджана уничтожит непригодные боеприпасы

В Пирекешкюле и Агдере 16-20 февраля будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что процесс утилизации будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района с соблюдением правил безопасности.

"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.