На глазах у 5-летнего ребенка: В РФ супруги-азербайджанцы погибли, выпав из окна - ФОТО

Супружеская пара покончила жизнь самоубийством в Новой Москве в понедельник вечером.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в ЖК «Саларьево-Парк». Известно, что погибшие — азербайджанцы. Тела мужчины и женщины нашли возле дома, где они проживали. Характер травм позволил предположить самоубийство.

В квартире в момент трагедии находился 5-летний ребенок погибших. Сейчас его временно забрали сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает российский тг-канал, погибшие супруги 41-летний Васиф и 38-летняя Айгюн владели магазином одежды и нижнего белья. Начинали они свой бизнес в Ханты‑Мансийском автономном округе, некоторое время назад перебрались в столицу и успели открыть магазин недалеко от своего дома. Мотив caмoyбийства пока неизвестен.

С малышом работают психологи, у супругов осталось трое детей.