Армения и США обсудили направления укрепления военного сотрудничества

Временный поверенный в делах США в Армении Дэвид Аллен встретился с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Как передает «Арменпресс», посольство США в Армении распространило сообщение по этому поводу.

Отмечается, что обсуждались направления укрепления армяно-американского военного сотрудничества.

Напомним, что в ходе визита вице-президента США Дж. Д. Вэнса в Армению было объявлено о закупке Арменией разведывательных беспилотников на сумму 11 миллионов долларов.