В Кыргызстане назначен день президентских выборов

Президентские выборы в Кыргызстане запланированы на 24 января 2027 года.

Такое решение принял Конституционный суд страны.

"Очередные выборы президента Кыргызской Республики подлежат проведению в соответствии с главой 10 конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку кенеша (Верховного совета - прим. ТАСС) Кыргызской Республики" в четвертое воскресенье января 2027 года (24 января 2027 года), а их назначение должно быть осуществлено Жогорку кенешем не позднее чем за четыре месяца до дня голосования (не позднее 24 сентября 2026 года)", - говорится в сообщении суда.