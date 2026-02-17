Хаменеи: США могут получить такую пощечину, после которого не встанут
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на угрозы США, заявив, что иногда самая сильная армия получает такую пощечину, после которой не встанет с места.
"Иногда самая сильная армия в мире может получить такую пощечину, что не встанет с места. Они (американцы - ред.) постоянно говорят об отправке корабля в сторону Ирана. Конечно, флот - опасная вещь, однако страшнее него - то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское", - сказал Хаменеи, слова которого приводит его пресс-служба.
Он также заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику Иран.
Источник: РИА Новости
