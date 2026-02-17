 Хаменеи: США могут получить такую пощечину, после которого не встанут | 1news.az | Новости
В мире

Хаменеи: США могут получить такую пощечину, после которого не встанут

First News Media16:12 - Сегодня
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на угрозы США, заявив, что иногда самая сильная армия получает такую пощечину, после которой не встанет с места.

"Иногда самая сильная армия в мире может получить такую пощечину, что не встанет с места. Они (американцы - ред.) постоянно говорят об отправке корабля в сторону Ирана. Конечно, флот - опасная вещь, однако страшнее него - то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское", - сказал Хаменеи, слова которого приводит его пресс-служба.

Он также заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику Иран.

Источник: РИА Новости

