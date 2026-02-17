В Пакистане в результате теракта погибли 11 военных

В результате теракта в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 11 военнослужащих.

Как передает издание Dawn со ссылкой на местные власти, террористическая атака была совершена на контрольно-пропускном пункте в районе Баджаур провинции Хайбер-Пахтунхва с помощью взрывного устройства, заложенного в автомобиль.

Еще семь человек, включая женщин и детей, получили ранения. Пакистанские власти считают, что за ней стоят сторонники запрещенного движения “Техрик-е-Талибан Пакистан”. В результате ответного огня были убиты 12 террористов.

Издание отмечает, что число террористических атак в провинции Хайбер-Пахтунхва за последний год увеличилось. Согласно ежегодному отчету Пакистанского центра исследований и безопасности, в прошлом году в этой провинции наблюдался значительный рост насилия: число жертв увеличилось с 1620 в 2024 году до 2331 в 2025 году.