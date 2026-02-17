В Женеве начались переговоры по Украине
Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в отеле InterContinental в Женеве, сообщил источник РИА Новости.
Встречи будут проходить 17-18 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования в Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию в Украине во вторник в Женеве. Украинскую делегацию возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов.
188