В Баку украли золото из забытой на остановке сумки

На автобусной остановке, расположенной на Московском проспекте в Насиминском районе столицы, неизвестный похитил золотые украшения стоимостью 1200 манатов, принадлежавшие одному из пассажиров.

Как сообщили в МВД, в результате проведённых полицией мероприятий 22-летний Х.Мамедов был задержан по подозрению в совершении преступления.

В ходе расследования установлено, что потерпевший, садясь в автобус, забыл свою сумку на остановке. Задержанный, воспользовавшись ситуацией, похитил оставленную сумку и скрылся с места происшествия.

В посёлке Ени Рамана также были установлены и задержаны 24-летний Х. Гусейнов и его ровесник И. Джаннатов, подозреваемые в краже из одного из домов двух телевизоров, самовара и золотых украшений.

По обоим фактам проводятся расследования.