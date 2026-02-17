Азербайджан построит в Сирии около 10 новых школ и капитально отремонтирует около 100 школ - ФОТО

Азербайджан окажет поддержку в строительстве и ремонте разрушенных или повреждённых школ в Сирийской Арабской Республике.

Об этом сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Сообщается, что в штаб-квартире ИСЕСКО в городе Рабат между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Министерством образования Сирийской Арабской Республики и ИСЕСКО был подписан «Стратегический договор о партнёрстве по восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике».

В церемонии подписания приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр образования Сирии Мохаммед Абдулрахман Турко и генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик.

Согласно документу, Азербайджан построит около 10 новых школьных зданий в Сирии и проведёт капитальный ремонт примерно 100 повреждённых школ.

Выступая на церемонии, Эмин Амруллаев отметил, что Азербайджан в рамках международного сотрудничества придаёт особое значение расширению образовательных возможностей в исламском мире и развитию образовательной инфраструктуры. Он подчеркнул важность инициативы, направленной на восстановление образовательной инфраструктуры Сирии при поддержке правительства Азербайджана. По его словам, реализация проекта будет способствовать созданию безопасной, современной и качественной образовательной среды для детей и молодёжи Сирии.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик подчеркнул в своём выступлении, что подписанное соглашение внесёт значительный вклад в восстановление образовательной инфраструктуры в Сирии, а также послужит укреплению сотрудничества и солидарности между странами исламского мира.