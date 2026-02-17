Студенты БВНШ стали первыми в стране по результатам вступительного экзамена в магистратуру

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стали первыми в стране по результатам вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений на 2026/2027 учебный год, проведённого Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 15 февраля 2026 года.

Студентка 5-го курса Эльвина Алиева, обучающаяся по специальности «Информационная безопасность», и студент 5-го курса Захид Абдуллаев, обучающийся по специальности «Автоматизация процессов», набрали на экзамене по 91 баллу.

Отметим, что при поступлении на бакалавриат Эльвина Алиева набрала 689,6 балла и получила президентскую стипендию, а Захид Абдуллаев - 671,2 балла.