Италия одобрила пролет самолета российской делегации на пути в Женеву

Италия одобрила пролет российской делегации, направляющейся на переговоры по Украине в Женеву.

Согласно мониторинговым каналам авиаперелетов, самолет делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вошел в воздушное пространство Италии. Всего полет по маршруту Москва - Женева составит порядка девяти часов.

Как ранее заявил ТАСС источник, стороны на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве 17-18 февраля будут пытаться согласовать рамочные принципы. Встречи в Женеве продолжат трехсторонние консультации России, США и Украины, первый раунд которых прошел в Абу-Даби 23-24 января, а второй - 4-5 февраля также в столице ОАЭ. Ожидается, что в переговорную группу войдут более 20 человек. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что со стороны Вашингтона в женевской встрече примут участие спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.