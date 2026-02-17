В Женеве завершилась встреча Россия–Украина–США - ОБНОВЛЕНО
Переговоры в Женеве по мирному завершению российско-украинской войны шли в двустороннем и трехстороннем форматах, в том числе разговор шел между РФ и США.
Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в российской переговорной группе.
"Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров", - рассказал источник.
Отмечается, что участники переговоров договорились продолжить контакты 18 февраля, на 17 февраля консультации завершились.
"(Переговоры) были очень напряженными. Длились шесть часов. На данный момент завершились", - сказал источник.
22:20
Политическая часть переговоров между Украиной, Россией и США в Женеве на сегодня завершилась.
Oб этом РБК-Украина сообщил источник.
По его словам, политическая подгруппа завершила свою работу, но военная подгруппа еще продолжает переговоры.
"Завтра - продолжение", - сказал собеседник издания.
Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.