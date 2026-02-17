 В Женеве завершилась встреча Россия–Украина–США - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

В Женеве завершилась встреча Россия–Украина–США - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:34 - Сегодня
Переговоры в Женеве по мирному завершению российско-украинской войны шли в двустороннем и трехстороннем форматах, в том числе разговор шел между РФ и США.

Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в российской переговорной группе.

"Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров", - рассказал источник.

Отмечается, что участники переговоров договорились продолжить контакты 18 февраля, на 17 февраля консультации завершились.

"(Переговоры) были очень напряженными. Длились шесть часов. На данный момент завершились", - сказал источник.

22:20

Политическая часть переговоров между Украиной, Россией и США в Женеве на сегодня завершилась.

Oб этом РБК-Украина сообщил источник.

По его словам, политическая подгруппа завершила свою работу, но военная подгруппа еще продолжает переговоры.

"Завтра - продолжение", - сказал собеседник издания.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.

