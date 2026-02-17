Задержан певец Мурат Далкылыч

В Стамбуле в рамках антинаркотической операции задержаны известные представители турецкого шоу-бизнеса.

Как сообщают турецкие СМИ, прокуратура Стамбула проводит расследование по делу о производстве и сбыте наркотических и психотропных веществ – в ходе операции правоохранительных органов были задержаны 17 подозреваемых.

Среди задержанных - певцы Мурат Далкылыч и Каан Тангёзе, актёр Исмаил Хаджиоглу, а также блогер Кемаль Догулу.

Операция была направлена на задержание лиц, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков - следственные действия продолжаются.