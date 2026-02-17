В одном из столичных поселков будут перебои с водоснабжением

В посёлке УПД–НЗС Хатаинского района Баку до 20 февраля будет приостановлена подача воды.

Как сообщили в Объединённой службе водоснабжения крупных городов, по адресу улица Рашида Багирова, 36 над магистральным водопроводом диаметром 500 мм было возведено частное жилое строение, что привело к аварии на линии.

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии и прокладке нового участка водопровода.

В связи с этим до 20 февраля в посёлке возможны перебои с водоснабжением.

В ведомстве отметили, что на период проведения работ жители будут обеспечиваться водой с помощью водовозов.