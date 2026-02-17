Эльдар Азизов объявил выговор главе Сураханского района и сделал предупреждение главе Хазарского района

В Исполнительной власти города Баку прошло очередное совещание с участием глав столичных районов и руководителей городских хозяйственных служб.

Одним из основных тем совещания была подготовка города к весенне-летнему сезону, а также проблемы с незаконными постройками. Как сообщили в пресс-службе ИВ Баку, в ходе совещания поднимались вопросы санитарного состояния города, капитального ремонта, благоустройства и озеленения.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в своей речи перед городскими чиновниками мэр столицы Эльдар Азизов отметил, что благодаря проводимой президентом Ильхамом Алиевым продуманной и дальновидной политике, Азербайджан достиг пика процветания и прогресса в своей новой и новейшей истории. В основе достигнутых успехов стоит политический гений главы государства и его полнокровное единство с народом, что является гарантом нынешнего и будущего развития страны.

Столичный градоначальник отметил, что главы исполнительных властей должны своевременного выявлять и устранять недостатки в своем управлении и напомнил, что ответственность и инициативность сегодня являются требованием времени.

В этой связи Эльдар Азизов подверг резкой критике положение дел с городским хозяйством в Сураханинском, Гарадагском и Хазарском районах, отметив, что некоторые поселки в этих районах отстают от среднегородских стандартов. За допущенные нарушения главе ИВ Сураханинского района был объявлен выговор, а глава Хазарского района отделался устным предупреждением. Мэр потребовал в срочном порядке принять меры для улучшения ситуации на местах. Получивший выговор глава Сураханского района Адиль Алиев в своем выступлении заверил что все недостатки будут устранены в течение месяца.

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с чистотой, благоустройством и озеленением в районах.

Достигнутые результаты признаны удовлетворительными, однако даны поручения по дальнейшему повышению их качества и подготовке к празднику Новруз.

На совещании были представлены материалы мониторинга незаконных строек. Эта тема стала предметом серьезного обсуждения: участникам показали выявленные нарушения. Подобные случаи в основном были выявлены в Сабунчинском, Хазарском, Гарадагском и других районах столицы. Были даны соответствующие поручения по борьбе с данными негативными фактами.

Было также объявлено, что контроль за выполнением поручений осуществит мониторинговая группа исполнительной власти. Было принято решение создать штаб по подготовке к весенне-летнему сезону, а также вновь вынести результаты на обсуждение через 2 месяца.