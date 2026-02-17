Обещал трудоустройство, а забрал деньги: в Нахчыване мошенник присвоил 12 000 манатов

В Нахчыване задержан мошенник, обещавший гражданам трудоустройство.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МВД Нахчыванской АР. Было отмечено, что сотрудники полиции задержали 34-летнего Аскера Гулиева, подозреваемого в присвоении денежных средств граждан путем обмана под предлогом их трудоустройства.

Следствием установлено, что А. Гулиев, представляясь именем «Турал» и выдавая себя за лицо, имеющее связи в различных структурах, обещал гражданам помощь в приеме на работу. Таким путем он обманным способом завладел денежными средствами граждан на общую сумму около 12 000 манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.

«Граждане, пострадавшие от подобных действий, могут обратиться в территориальные органы полиции или сообщить об этом в колл-центр службы «102»», - заявили в министерстве.