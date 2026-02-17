Названа предварительная причина отравления школьников в Гейгеле - ОБНОВЛЕНО

10 учеников, отравившихся в школе в Гёйгеле, выписаны домой.

Как сообщили 1news.az в Гёйгельской центральной районной больнице, 16 февраля около 13:00 в отделение скорой медицинской помощи медицинского учреждения с подозрением на отравление были госпитализированы 10 подростков (7 юношей и 3 девушки).

Отмечается, что им был поставлен диагноз «другие неуточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты» и оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов было оценено как удовлетворительное, все они были выписаны домой на амбулаторное лечение.

Согласно предварительной версии, школьники отравились сладкой кукурузой, продававшейся внутри учебного заведения.

09:37

В Гёйгёле произошло массовое отравление в средней школе.

Как сообщает местное бюро AПA, инцидент был зафиксирован в сельской средней школе имени Дж.Вердиева в селе Ашыглы.

Во время учебного процесса около 10 учеников младших классов почувствовали себя плохо. Школьники были немедленно госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, дети отравились пищей, которую ели в школе. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.