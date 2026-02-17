Актёр Шайа Лабаф арестован после нападения на двух мужчин
Американский актёр Шайа Лабаф был задержан в Новом Орлеане после инцидента во время фестиваля Марди Гра.
Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на данные местной полиции.
По информации правоохранительных органов, ночью 17 февраля в районе Французского квартала Лабаф сначала вступил в конфликт в одном из заведений, после чего на улице ударил одного из мужчин. Позже он вновь вернулся к месту происшествия и, как утверждается, нанёс удары уже двум мужчинам. Очевидцы удерживали актёра до прибытия полиции.
Сообщается, что Лабафа доставили в больницу для оказания медицинской помощи, после чего арестовали. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам нанесения лёгких телесных повреждений.
