Актёр Шайа Лабаф арестован после нападения на двух мужчин

Американский актёр Шайа Лабаф был задержан в Новом Орлеане после инцидента во время фестиваля Марди Гра.

Об этом сообщает ABC7 со ссылкой на данные местной полиции.

По информации правоохранительных органов, ночью 17 февраля в районе Французского квартала Лабаф сначала вступил в конфликт в одном из заведений, после чего на улице ударил одного из мужчин. Позже он вновь вернулся к месту происшествия и, как утверждается, нанёс удары уже двум мужчинам. Очевидцы удерживали актёра до прибытия полиции.

Сообщается, что Лабафа доставили в больницу для оказания медицинской помощи, после чего арестовали. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам нанесения лёгких телесных повреждений.