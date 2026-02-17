Агентство пищевой безопасности выясняет причины отравления детей в Гейгеле

Агентство пищевой безопасности (АПБА) проводит расследование в связи с отравлением 10 учеников в полной средней школе имени Дж. Вердиева села Ашиглы Гёйгёльского района.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве.

Отмечается, что 10 учеников полной средней школы села Ашиглы Гёйгёльского района обратились в Гёйгёльскую центральную районную больницу с подозрением на пищевое отравление.

Школьникам была оказана первая медицинская помощь, поставлен диагноз «неуточненный неинфекционный гастроэнтерит». В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное, они выписаны домой на амбулаторное лечение.

По факту АПБА начато расследование. Были взяты образцы продукции и направлены на экспертизу.