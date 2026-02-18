Эрдоган: Война против Ирана никому ничего не даст

Война против Ирана никому ничего не даст, а Ближний Восток в случае эскалации лишь проиграет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Анкара выступает за урегулирование разногласий между Ираном и США исключительно дипломатическим путём. По его словам, Турция поддерживает контакты на высшем уровне с обеими сторонами и обсуждает возможные пути снижения напряжённости", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Эфиопии.

Он отметил, что провёл переговоры как с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, так и с президентом США Дональдом Трампом, и на этих переговорах обсуждались возможные направления дальнейших шагов. Эрдоган подчеркнул, что Турция придерживается политики наведения мостов и создания основы для мира, а не эскалации конфликтов.

"Новая война, направленная против Ирана, никому ничего не даст, наоборот, наш регион только проиграет", - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства заявил, что Анкара довела до сведения партнёров свою позицию о недопустимости военного вмешательства и намерена и дальше разъяснять, что обострение и рост напряжённости усилят неопределённость на Ближнем Востоке. Президент добавил, что пока сохраняется пространство для дипломатии, остаётся и надежда, которую Турция намерена поддерживать и укреплять.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара выступает за дипломатическое урегулирование разногласий между Тегераном и Вашингтоном и считает недопустимым сценарий силового вмешательства. По его словам, Турция поддерживает диалог с обеими сторонами и готова содействовать поиску компромиссных решений.

Президент также отметил, что возможная военная эскалация способна усилить нестабильность на всем Ближнем Востоке, усугубить экономические риски и спровоцировать новые гуманитарные кризисы. Анкара, по его словам, намерена и далее продвигать формат переговоров как единственно приемлемый путь снижения напряженности.

Источник: РИА Новости