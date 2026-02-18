Вице-спикер парламента Армении обвинил Кочаряна и оппозицию в саботировании мирного процесса

Члены команд Кочаряна и двух олигархов ни в коем случае не заявляют, что подпишут мирный договор в случае прихода к власти, заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян.

«К какому только словоблудию они не прибегают, то Армении нужны дополнительные гарантии, то — нужно искать дополнительных гарантов, то они будут вести переговоры по тексту, все, что угодно, кроме простых слов: если мы придем к власти, то подпишем мирный договор!» - цитируют Рубиняна армянские медиа.

«Почему? Потому что перед ними поставлена задача разрушить ту архитектуру, которая после стольких лет лишений и жертв наконец-то нам предоставила возможность отдышаться... Архитектуру, благодаря которой уже более 2-х лет на наших границах не погибают солдаты от выстрелов противника. Архитектуру, которая выведет нас из блокады и позволит народу Армении обогащаться.., народу, а не им!», - добавил он.

По его словам, 2026 год — очень важный год, и «мы должны отстоять мир и не позволить решать судьбу нашей страны» Кочаряну и олигархам.