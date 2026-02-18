Захарова: РФ надеется, что переговоры по Ирану не закончатся военной авантюрой

Россия надеется, что по итогам переговоров США и Ирана регион не будет втянут в новую военную авантюру.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По-прежнему готовы содействовать политико-дипломатическим усилиям по достижению урегулирования, реализации возможных договоренностей и надеемся, что здравый смысл возобладает и регион не будет втянут в новую военную авантюру с разрушительными последствиями», - сказала она, комментируя заявления США о возможном ударе по Ирану, если Тегеран не примет условия, которые предлагает Вашингтон.

Источник: ТАСС