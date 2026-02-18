Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с месяцем Рамазан - ФОТО
Посольство Израиля поздравило народ Азербайджана по случаю наступления месяца Рамазан.
Соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.
"Посольство Израиля искренне поздравляет азербайджанский народ с наступлением месяца Рамадан и желает, чтобы этот благословенный месяц принес изобилие, процветание, мир и согласие всем азербайджанцам", - говорится в посте.
🌙 Ramazan ayının gəlişi münasibətilə İsrail Səfirliyi Azərbaycan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edir və bu mübarək ayın hər bir azərbaycanlıya bolluq, bərəkət, əmin-amanlıq və hüzur gətirməsini arzulayır. ------------------------------------
🌙 The Embassy of Israel sincerely… pic.twitter.com/K5Xl2Cv7wh — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) February 18, 2026