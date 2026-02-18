В Армении экс-депутату грозит конфискация имущества
Генеральная прокуратура Армении требует изъять у экс-депутата от Республиканской партии Армении (правящей партии до 2018 года) Карена Авакяна 10 единиц недвижимости и 12 млн 718 тыс драмов (около $33 тыс).
Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу ведомства, дело Авакяна передано в Антикоррупционный суд.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам незаконного обогащения.
Три единицы недвижимости из указанных 10 находятся в Центральном районе Еревана.
Напомним, что ранее Карен Авакян также возглавлял некоммерческую организацию "Молодежный фонд Армении".
291