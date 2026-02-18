Стрельба в Ереване: В больницу доставлены 7 пострадавших – один скончался - ОБНОВЛЕНО

Стали известны новые подробности перестрелки, произошедшей в районе Ачапняк города Ереван. Как сообщил заместитель директора медицинского центра МЦ «Армения» Ашот Кургинян в комментарии NEWS.am, в больницу были доставлены семь пострадавших.

По его словам, один из раненых скончался, двое находятся в критическом состоянии, остальные проходят оперативное лечение.

Ранее сообщалось о стрельбе, а в сети распространилось видео, на котором зафиксировано, как

17:19

Разборка со стрельбой произошла в ереванском районе Ачапняк.

Как сообщили Sputnik Армения в пресс-службе МВД, сотрудники полиции предпринимают неотложные оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося, о которых будет сообщено дополнительно.

Один из очевидцев передал кадры со стрельбой изданию Araratnews. На видео слышны звуки выстрелов, затем видно, как раненых уносят с места происшествия.