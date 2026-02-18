Суд отменил запрет на выезд из страны Сержа Саргсяна

Суд отменил меру пресечения в виде запрета на выезд из страны в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна, сообщили в Антикоррупционном суде.

Выезд из Армении для Саргсяна был ограничен решением Антикоррупционного комитета 6 ноября 2025 года в рамках уголовного дела. Сторона обвинения утверждает, что в 2006–2015 гг. Серж Саргсян при содействии учредителя ООО «ЛЛ Бимбо» Седрака Кочаряна, директора этой же компании Алексана Ворсаканяна и близкого друга Михаила Багдасарова оказывал протекцию предприятиям «Мика Лимитед» и «Абит», содействуя в привлечении иностранных инвестиций и выдаче кредитов на $14 млн. Взамен, как говорится в документах обвинения, Саргсян получил в собственность 2,5% акций ООО «Абит», которые в марте 2008 года продал ООО «ЛЛ Бимбо» за 100 тыс. драмов.

Источник: Новости-Армения