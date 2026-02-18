Опасная партия: в Азербайджане выявили российское пальмовое масло с токсичным веществом - ФОТО

Агентство по пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) не допустило к обороту партию российского пальмового масла.

Как сообщили в агентстве, при лабораторной проверке продукции компании «Пищевые Ингредиенты» был выявлен химический загрязнитель 3‑монохлорпропан‑1,2‑диол, который при длительном или чрезмерном употреблении может оказывать токсическое воздействие на организм человека.

Незамеченная партия была изъята и будет либо уничтожена, либо вывезена за пределы таможенной территории. Производитель официально уведомлен о выявленном нарушении.

В АПБА подчеркнули, что охрана здоровья потребителей и обеспечение безопасности пищевых продуктов остаются главным приоритетом ведомства.